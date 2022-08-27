Большие проблемы: назван сценарий, при котором ЕС вернется к поставкам газа из России

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ЕС вернется к поставкам из России только в том случае, если там начнутся большие проблемы. Об этом «Вечерней Москве» заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

— Только в этом случае она может вернуться к закупкам российского газа. Россия может помочь сразу существенно, если пустят оба «Северных потока», — сказал специалист.

Однако он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи: так, например, уже звучали предложения распилить «Северный поток — 2». При этом люди могут и образумиться, резюмировал Демидов.

До этого в СМИ появилась информация о готовности Канады вернуть турбины для «Северного потока». О том, к чему приведет возвращение газопровода к полноценной работе, — в материале «ВМ».

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сейчас «Северный поток» работает только на 20 процентов от своих возможностей. Это создает ограничения, прежде всего, для полноценного существования Запада, так как он испытывает дефицит сырья.