Аналитик Беляев рассказал, как запуск «Северного потока» поможет Европе избежать дефицита сырья

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

В СМИ появилась информация о готовности Канады вернуть турбины для «Северного потока». Сейчас турбины проходят техническое обслуживание в Монреале. О том, к чему приведет возвращение «Северного потока» к полноценной работе, — в материале «Вечерней Москвы».

К чему приведет

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сейчас «Северный поток» работает только на 20 процентов от своих возможностей. Это создает ограничения, прежде всего, для полноценного существования Запада, так как они испытывают дефицит сырья.

— После установки пяти турбин Европа получит серьезную поддержку со стороны России. Когда поставки российского газа будут производиться в привычном объеме, Европа перестанет ощущать газовый дефицит, — пояснил Беляев.

Также финансовый аналитик отметил, что рост цен на российское сырье в Европе был связан с частичным прекращением работы «Северного потока».

— Возвращение «Северного потока» к полноценной работе поспособствует тому, что поставки увеличатся, что повлечет за собой снижение цены на сырье, — добавил собеседник «ВМ».

Однако, по мнению Беляева, рынок за последний период адаптировался к высоким ценам, поэтому прогнозируемая цена на газ после возобновления полной работы «Северного потока» составит около 2000 евро за тысячу кубометров.

Кроме того, специалист подчеркнул, при условии запуска и «Северного потока — 2» Европа сможет получать газ в том объеме, который необходим государствам.

Кто в плюсе

По мнению финансового аналитика, при полноценном запуске «Северного потока» Германия будет иметь определенные преимущества.

— Германия точно ничего не теряет, так как это решение помогает избежать им дефицита сырья в натуральном виде: для бытового и промышленного, а также для сырьевого секторов, — прокомментировал Беляев.

Однако он отметил, что для России возобновление полноценной работы «Северного потока» тоже является выигрышным решением, несмотря на снижение цены на сырье.

— Газовая промышленность страны будет работать на полную мощность, что является преимуществом, потому что газовые скважины всегда должны находиться в работе, — заключил финансовый аналитик.

Кроме того, он добавил, что решение возобновления работы «Северного потока» является определенного рода поддержанием экономических связей с Европой.

А что с санкциями

Финансовый аналитик пояснил, что возможное решение возобновить работу «Северного потока» не являлось бы следствием послабления санкций для нашей страны, а лишь доказало бы, что принятые в отношении нашего государства решения носят негативный характер для Европы.

Координатор фракции правящей в ФРГ Социал-демократической партии (СДПГ) по энергетической политике в Бундестаге Тимон Греммельс заявил журналистам, что «Северный поток — 2», вероятно, не заработает никогда. При этом в настоящий момент в федеральном немецком правительстве не ведется серьезных дискуссий относительно возможного демонтажа трубопровода, по которому должен был поступать природный газ в европейские государства.