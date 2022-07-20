«Разделение мира»: как изменение цен на российскую нефть ударит по Западу

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Предложения об ограничениях на покупку российской нефти приведут к ситуации, при которой цены на энергоносители «взлетят до небес». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран. Как изменение стоимости черного золота может отразиться на странах Запада и на России, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По мнению специалиста, в том случае, если цена на нефть из России будет пересмотрена, Западу придется закупать черное золото по новым условиям.

— Возможно, существует вариант перейти на более экономное потребление энергоресурса, но о бесконечном сокращении говорить не приходится, — пояснил Беляев.

Специалист подчеркнул, что мир не готов потреблять энергии меньше и в случае сокращения поставок нефти неудобства будут ощутимы. Кроме того, на экономике Запада это решение уже сейчас сказывается негативно.

— На экономике Запада это ограничение уже отразилось по сравнению с нами. Инфляция, замедление темпов роста, мрачные прогнозы на будущее, — отметил специалист.

Аналитик заметил, что американцы всегда оставляют лазейки, чтобы их решения не приняли плачевных последствий.

Беляев также рассказал, что сейчас происходит переустройство глобального мира — политического и экономического. Американцы теряют свое лидерство, и для того чтобы ослабить своих главных соперников и в первую очередь Россию, необходимо найти повод для развития санкционной войны.

— Они пытаются нанести удар по наиболее важным сферам влияния России, в частности, по торговле энергоносителями и прежде всего нефтью. Они считают, что если они ослабят нашу торговлю энергоносителями, то выиграют в сражении за разделение мира, — пояснил аналитик.

При этом Беляев добавил, что Россией подобные санкции ощущаются минимально.

— Ограничение поставок на западном направлении нам пока удается компенсировать за счет Востока. Он сейчас развивается более быстрыми темпами, а значит, ему потребуется большее количество источников энергии. Поэтому у нас есть перспективы перераспределения своих ресурсов в этом направление и увеличения внутреннего потребления, — заключил специалист.