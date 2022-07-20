Путин: Предложения об ограничениях на покупку нефти из РФ приведут к росту цен

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Предложения об ограничениях на покупку российской нефти приведут к ситуации, при которой цены на энергоносители «взлетят до небес», заявил журналистам в среду, 20 июля, президент России Владимир Путин.

По его словам, сейчас все чаще слышатся «завиральные идеи» относительно того, чтобы ограничить объемы отечественной нефти или ограничить ее цену. Российский лидер заметил, что с горючим произойдет то же самое, что и с газом.

— Даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый - подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес, — подчеркнул президент России.

По мнению Путина, цены на все энергоносители поползли вверх именно из-за политики западных государств, пишет РИА Новости.

— Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие, — резюмировал российский лидер, отвечая на вопрос, справедливо ли Москву обвиняют в энергетическом кризисе, связанном со скачком цен на энергоносители.

Также Владимир Путин заявил журналистам, что антироссийские санкции в первую очередь вредят западным странам.