Путин: антироссийские санкции в первую очередь вредят западным странам

Фото: Администрация президента РФ

Антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что выливается в том числе в рост цен на нефть и продовольственный кризис. Об этом во вторник, 19 июля, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с духовным лидером Ирана Али Хаменеи, которая состоялась в Тегеране.

— Эти санкции наносят ущерб [самому] Западу, и в результате появляются такие проблемы, как рост цен на нефть, а также продовольственный кризис, — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но все ограничения США на экспорт российского зерна обязаны быть сняты. Эти действия американских властей позволят улучшить ситуацию на мировом рынке продовольственных товаров, пишет ТАСС.

Накануне президенты России, Турции и Ирана подписали совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики. Это произошло по результатам трехсторонней встречи в столице ближневосточной страны — Тегеране.