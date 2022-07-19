Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

РФ, Иран и Турция приняли трехстороннее заявление по ситуации в Сирии

Егор Провоторов

Сюжет: 

Конфликт в Сирии
В мире
РФ, Иран и Турция приняли трехстороннее заявление по ситуации в Сирии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президенты России, Турции и Ирана подписали совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики, сообщил во вторник, 19 июля, российский лидер Владимир Путин.

По его словам, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон урегулирования укреплению трехстороннего сотрудничества. Главной целью ставится достижение жизнеспособной и устойчивой нормализации ситуации в Сирии, пишет РИА Новости.

В вышеуказанном заявлении определено, что сирийский кризис можно разрешить лишь дипломатическим путем. Помимо этого, ситуацию на территории республики могут урегулировать только сами сирийцы, что прописано в резолюции Совбеза ООН 2254.

19-й раунд «астанинских» переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующее заседание решено провести на территории РФ. Москва, Тегеран и Анкара провели ревизию изменений, которые прошли с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.

Во время саммита Путин заявил, что необходимо навсегда покончить с группировкой ИГ* и остальными террористами на территории Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

Иран Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте