РФ, Иран и Турция приняли трехстороннее заявление по ситуации в Сирии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президенты России, Турции и Ирана подписали совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики, сообщил во вторник, 19 июля, российский лидер Владимир Путин.

По его словам, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон урегулирования укреплению трехстороннего сотрудничества. Главной целью ставится достижение жизнеспособной и устойчивой нормализации ситуации в Сирии, пишет РИА Новости.

В вышеуказанном заявлении определено, что сирийский кризис можно разрешить лишь дипломатическим путем. Помимо этого, ситуацию на территории республики могут урегулировать только сами сирийцы, что прописано в резолюции Совбеза ООН 2254.

19-й раунд «астанинских» переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующее заседание решено провести на территории РФ. Москва, Тегеран и Анкара провели ревизию изменений, которые прошли с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.

Во время саммита Путин заявил, что необходимо навсегда покончить с группировкой ИГ* и остальными террористами на территории Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.