Путин заявил о необходимости навсегда покончить с ИГ и прочими террористами

Фото: Администрация президента РФ

Необходимо навсегда покончить с группировкой ИГ* и остальными террористами на территории Сирии. Об этом во вторник, 19 июля, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Тегеране.

— Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма, — подчеркнул глава государства.

Путин также выразил обеспокоенность действиями террористов на неподконтрольных сирийскому правительству землях. Оттуда, по его словам, исходят угрозы экстремизма, сепаратизма и преступности, говорится на официальном сайте Кремля.

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для трехсторонних переговоров и сделали совместное фото. Главной темой для обсуждения стала ситуация в Сирии. По словам Раиси, у сирийского кризиса нет военного решения.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с Раиси и Эрдоганом. На переговорах с Раиси Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Так, были зафиксированы рекордные цифры товарооборота между обеими странами.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.