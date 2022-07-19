Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин заявил о необходимости навсегда покончить с ИГ и прочими террористами

Евгений Белоусов
В мире
Путин заявил о необходимости навсегда покончить с ИГ и прочими террористами
Фото: Администрация президента РФ

Необходимо навсегда покончить с группировкой ИГ* и остальными террористами на территории Сирии. Об этом во вторник, 19 июля, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Тегеране.

— Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма, — подчеркнул глава государства.

Путин также выразил обеспокоенность действиями террористов на неподконтрольных сирийскому правительству землях. Оттуда, по его словам, исходят угрозы экстремизма, сепаратизма и преступности, говорится на официальном сайте Кремля.

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для трехсторонних переговоров и сделали совместное фото. Главной темой для обсуждения стала ситуация в Сирии. По словам Раиси, у сирийского кризиса нет военного решения.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с Раиси и Эрдоганом. На переговорах с Раиси Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Так, были зафиксированы рекордные цифры товарооборота между обеими странами.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

Владимир Путин Сирия Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте