Путин указал на хорошие темпы развития отношений между Россией и Ираном

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Так, были зафиксированы рекордные цифры товарооборота между обеими странами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в начале встречи с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта, — заявил президент.

В свою очередь Раиси отметил, что другие страны только претендуют на борьбу с терроризмом. Однако взаимные действия Ирана и России лишний раз доказывают, что обе страны могут достичь тех целей, которые ставят перед собой.

Подобное является очень ценным опытом в том, что касается повышения уровня безопасности в регионе, говорится в сообщении.

Глава государства начал встречу с иранским лидером во вторник. Затем он проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи.

Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.