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Политолог Супонина: Тегеран давно предлагает Москве обходить западные санкции

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Супонина: Тегеран давно предлагает Москве обходить западные санкции
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

— Переговоры Владимира Путина в Иране являются очень важным показателям того, что на Ближнем и Среднем Востоке устали от США. Тройственный формат сотрудничества между Ираном, Россией и Турцией был налажен еще пять лет назад, — заявила она.

По словам собеседника «ВМ», сейчас сотрудничество стран уже вышло за рамки одного сирийского вопроса. Так, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.

— Иран давно предлагает России заключить долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве. По подобию того, что было заключено с Китаем год назад, — добавила политолог.

Супонина отметила, что подобное соглашение рассчитано минимум на 25 лет и предполагает укрепление военно-технического сотрудничества. Подобное соглашение, предполагает собеседник «ВМ», может быть заключено между Россией и Ираном.

Подробнее о возможностях российско-иранского договора и о возможных поставках из Тегерана беспилотников — в материале «Вечерней Москвы».

Путин 11 июля провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Так, был продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.

Иран Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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