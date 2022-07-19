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«На Ближнем Востоке устали от США»: чего ждать от визита Владимира Путина в Иран

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«На Ближнем Востоке устали от США»: чего ждать от визита Владимира Путина в Иран
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин собирается посетить с визитом Иран. В Тегеране запланированы его встречи с главами государств — участников «астанинского формата» касательно ситуации в Сирии, в том числе должны состояться двусторонние встречи с президентами Ирана и Турции. Политолог-востоковед Елена Супонина рассказала «Вечерней Москве», чего можно ожидать от тегеранских переговоров Путина.

По ее словам, тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества. Страны ищут пути туристического и финансового взаимодействия в обход западных санкций.

— Переговоры Владимира Путина в Иране являются очень важным показателем того, что на Ближнем и Среднем Востоке устали от США. Тройственный формат сотрудничества между Ираном, Россией и Турцией был налажен еще пять лет назад. Это имеет отношение к сотрудничеству в Сирии прежде всего. На данный момент оно выходит за рамки взаимодействия только по сирийскому вопросу. Например, Турция и Иран ищут пути обхода западных санкций. Они пытаются проводить товарный обмен в местных валютах. В Турции туристы могут пользоваться российскими картами для оплаты услуг. Такие же способы сейчас ищут в Иране. Тегеран давно предлагает Москве обходить западные санкции, — рассказала она.

Эксперт отметила, что одной из тем тегеранских переговоров Путина может стать энергетический вопрос. Однако для его осуществления требуется отмена западных санкций.

— Иран давно предлагает России заключить долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве. По примеру того, что было заключено с Китаем год назад. Оно может быть рассчитано минимум на 25 лет. Соглашение означает укрепление военно-технического сотрудничества, а также любых других форм взаимодействия. Отмечу, что для разработки иранских нефтегазовых месторождений необходимо дождаться отмены западных санкций, но это произойдет нескоро. Я не думаю, что произойдут какие-то прорывы, — считает специалист.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что, возможно, будет заключено военно-техническое соглашение между Россией и Ираном.

— Возможно, стоит ожидать военно-технических прорывов и договоренностей. Есть слухи об иранских беспилотниках, которые могут появиться на Украине. Они имеют под собой некие основания, — подытожила она.

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