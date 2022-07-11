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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 11 июля.

— Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки, — говорится в сообщении.

При этом лидеры уделили внимание вопросам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Эрдогана и турков с праздником Курбан-байрам, отмечается на сайте Кремля.

11 июля Путин и Эрдоган также обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса». Эрдоган, как уточняется, также заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Россия и Турция в скором времени проведут переговоры на высшем уровне. В преддверии намечаемой в ближайшее время встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

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