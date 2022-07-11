Кремль анонсировал очные переговоры Путина и Эрдогана в ближайшее время

Фото: Администрация президента РФ

Россия и турция в скором времени проведут переговоры на высшем уровне. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

— Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, — сказано в сообщении.

Президенты обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины и меры обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Помимо этого лидеры стран обсудили наращивание экономического сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин и Эрдоган обсудили «зерновой вопрос». Эрдоган, как уточняется, также заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем. Турция, добавил он, готова оказать в этом всевозможную помощь.

Недавно турецкий президент заявлял, что Эрдоган заявил о наличии паники в странах Евросоюза в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине.