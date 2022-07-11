Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и «зерновой вопрос»

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

— В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море, — говорится в сообщении.

Эрдоган, как уточняется, также заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем. Турция, добавил он, готова оказать в этом всевозможную помощь, передает РИА Новости.

5 июня Эрдоган заявил о наличии паники в странах Евросоюза в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине. Глава страны добавил, что вся Турецкая Республика молится за восстановление в мире стабильности и порядка.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова внести свой вклад в достижение мира на Украине. Он особенно подчеркнул важность срочного объявления прекращения огня на Украине в целях предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности.