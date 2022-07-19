Путин начал встречу с главой Ирана Раиси в Тегеране

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Затем глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи, передает РИА Новости.

Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, сейчас сотрудничество стран уже вышло за рамки одного сирийского вопроса. Так, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.

Путин 11 июля провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Так, был продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.