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Путин начал встречу с главой Ирана Раиси в Тегеране

Евгений Белоусов
В мире
Путин начал встречу с главой Ирана Раиси в Тегеране
Фото: Администрация президента РФ

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Затем глава российского государства проведет переговоры с верховным лидером Али Хаменеи, передает РИА Новости.

Путин прибыл в Тегеран для встречи с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, сейчас сотрудничество стран уже вышло за рамки одного сирийского вопроса. Так, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.

Путин 11 июля провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Так, был продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.

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