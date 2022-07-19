Путин, Раиси и Эрдоган встретились для трехсторонних переговоров

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились для трехсторонних переговоров и сделали совместное фото. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Прежде всего хотел бы поблагодарить президента Раиси за приглашение посетить Тегеран для нашей сегодняшней встречи в рамках астанинского процесса, — передает слова Путина сайт Кремля.

Главной темой для обсуждения стала ситуация в Сирии. По словам Раиси, у сирийского кризиса нет военного решения. Помимо этого, он считает, что полную безопасность на границах Сирии должны обеспечивать вооруженные силы страны. Он также призвал США как можно скорее покинуть регион.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с Раиси и Эрдоганом. На переговорах с Раиси Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Так, были зафиксированы рекордные цифры товарооборота между обеими странами.

Также российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу Эрдогана за его роль в решении вопроса с украинским зерном.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.