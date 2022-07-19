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Путин поблагодарил Эрдогана за его посредничество в вопросе украинского зерна

Евгений Белоусов
В мире
Путин поблагодарил Эрдогана за его посредничество в вопросе украинского зерна
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на переговорах в Тегеране поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его роль в решении вопроса с украинским зерном. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, — заявил глава государства.

Путин также отметил, что впереди еще много вопросов касательно сирийского урегулирования. Однако перспективные крупные двусторонние проекты продолжают двигаться и развиваться, говорится в сообщении.

Сам Эрдоган отметил конструктивную и положительную позицию Москвы на последних стамбульских переговорах. Он также подчеркнул важность поддержания контактов на высшем уровне посредством телефонных разговоров.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с Раиси и Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.

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