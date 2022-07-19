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Эрдоган назвал позицию России на переговорах в Стамбуле конструктивной

Евгений Белоусов
В мире
Эрдоган назвал позицию России на переговорах в Стамбуле конструктивной
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным отметил конструктивную и положительную позицию Москвы на последних стамбульских переговорах. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире. Я хочу еще раз выразить вам благодарность и надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно, — заявил он.

Эрдоган также отметил важность поддержания контактов на высшем уровне посредством телефонных разговоров, говорится в сообщении.

Об этом турецкий президент заявил на переговорах с Путиным, которые прошли в Тегеране во вторник, 19 июля. Президенты обсудили вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с Раиси и Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.

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