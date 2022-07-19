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Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране

Евгений Белоусов
В мире
Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин начал переговоры в Тегеране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Как ожидается, главы государств обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна, передает РИА Новости.

До этого глава государства провел встречу с иранским президентом Ибрахимом Раиси. На ней Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Так, были зафиксированы рекордные цифры товарооборота между обеими странами.

Путин прибыл в Тегеран специально для встречи с Раиси и Эрдоганом. Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы сотрудничества, а также международную проблематику.

Тройственный формат сотрудничества России, Ирана и Турции предполагает укрепление политического сотрудничества, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-востоковед Елена Супонина.

По ее словам, государства пытаются проводить товарный обмен в местных валютах для обхода западных санкций. Более того, Тегеран уже давно предлагает Москве обходить их.

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