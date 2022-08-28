Daily Express: Перекрытие «Северного потока» станет смертельным ударом для ЕС

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Россия нанесет ЕС «смертельный удар», если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом в статье для издания Daily Express заявил аналитик Тибо Спирле.

Он считает, что лидеры стран ЕС опасаются продления закрытия «Северного потока», поскольку это станет «смертельным ударом». Спирле напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на десять дней для работ по техобслуживанию, и это создало серьезное напряжение в Европе.

Именно поэтому страны союза начали стремительно заполнять хранилища газом. Теперь же у ЕС есть подозрения, что после 2 сентября поставки газа прекратятся окончательно.

Журналист в связи с этим провел опрос среди экспертов рынка. Те сошлись во мнении, что окончательное закрытие поставок может привести к истощению запасов ЕС уже в январе 2023 года без возможности возместить такой дефицит, передает «Лента.ру».

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил «Вечерней Москве», что ЕС вернется к поставкам из России только в том случае, если там начнутся большие проблемы.

Однако он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи: так, например, уже звучали предложения распилить «Северный поток — 2». При этом люди могут и образумиться, резюмировал Демидов.