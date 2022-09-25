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«Невероятная трагедия»: аналитик Демидов рассказал, когда ЕС выйдет из энергетического кризиса

Игорь Синельников

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«Невероятная трагедия»: аналитик Демидов рассказал, когда ЕС выйдет из энергетического кризиса
Фото: shutterstock

Проблемы в энергетике Евросоюза не решатся без участия России. Чтобы успешно решить этот вопрос, страны ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

2023 год для Евросоюза будет неудачным с экономической точки зрения из-за проблем в энергетике, уверен специалист.

— В следующем году в странах Евросоюза начнется еще больший разгон инфляции, так как им придется либо включить печатный станок, либо брать очень большие кредиты и инвестировать эти деньги в промышленность. Точнее, это даже будут не инвестиции, а субсидии. Одновременно с этим будут идти поиски более дешевого газа и нефти. Газ может упасть в цене ближе к марту, но сложно сказать, насколько. Хотя сомневаюсь, что он будет дешевым. При условии что конфликт на Украине не заканчивается, ниже 1000 долларов он не будет. Это означает цену почти в пять раз выше, чем в начале 2021 года, — объяснил аналитик.

Быстро найти нефть и газ взамен российским поставкам не получится, подчеркнул Демидов. Из-за высоких цен часть производств из Европы перенесут в Азию и США. При этом в США перейдет больший процент: Европа опасается потенциального конфликта в азиатском регионе. Америке европейский энергетический кризис невероятно выгоден, уверен специалист.

Окончание кризиса в ЕС возможно, если Европа договорится с Россией о возобновлении поставок, объяснил эксперт.

— Ситуацию улучшили бы окончание санкций против России и переговоры, которые позволили бы наладить поток энергоресурсов из России в Европу. Все сильно будет зависеть от того, что будет происходить этой зимой. С одной стороны — Европа, у которой не так много своих денег, но есть сильный авторитет, возможность брать кредиты. А с другой стороны — Россия, у которой много «живых» денег, много ресурсов, — заметил специалист.

Значительную роль, уверен собеседник «ВМ», будут играть социальные факторы: в Европе возможны протесты из-за высоких цен в платежных квитанциях — тогда европейские политики могут пойти на переговоры с Россией. Возможно, в итоге часть санкций будет снята, отметил аналитик.

В противном случае ситуация может оказаться плачевной для Евросоюза, подчеркнул эксперт.

— Недавно был небольшой эксперимент, если не ошибаюсь, в Германии. Они рассчитали модель на случай плохого сценария, когда выключится электричество и будет очень холодно. В этом случае каждый день могут умирать около ста человек. Это невероятная трагедия. Думаю, что социальный взрыв может быть сильнейшим, — заключил Демидов.

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