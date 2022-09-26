Падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

На обеих нитках «Северного потока» зафиксировано падение давления. Об этом сообщил оператор газопровода в понедельник, 26 сентября.

— Сегодня вечером диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, — говорится в сообщении.

На данный момент причины инцидента выясняются, передает РИА Новости.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» также было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил возможные причины подобного явления. По его словам, существует два варианта — технический и физический.

16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если Европе не хватает газа, «приспичило и тяжело», то надо снять санкции с «Северного потока — 2». Глава государства добавил, что ответственность за закрытие газопровода лежит не на российской стороне.