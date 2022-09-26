«Дырка в трубе»: названы две причины ЧП на нитке «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

На газопроводе «Северный поток — 2» зафиксировали резкое падение давления на одной из его ниток. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил возможные причины подобного явления.

По его словам, существует две причины — техническая и физическая.

— Судя по тем новостям, которые сейчас идут, речь о дырке в трубе, причем вблизи территории Дании. Сначала оператор зафиксировал падение давления, стали разбираться. В итоге конкретизировали участок на вышеуказанной территории, — отметил Кулагин.

При этом эксперт считает, что техническое повреждение — достаточно странное явление для подобного газопровода, поскольку его труба современная и достаточно толстая.

— В плане физического воздействия непонятно, кому и зачем это нужно. Какого рода там могло быть воздействие, насколько серьезно повреждение? Честно говоря, надо локализовать окончательно место и дальше разбираться, — подчеркнул специалист.

Кулагин заявил, что Дания сообщила об этом в первую очередь кораблям для служебного предупреждения, поскольку им целесообразнее будет обходить этот участок. По его мнению, там при утечке мог возникнуть пожар.

— Очень много неопределенностей имеет подобная ситуация, поскольку труба новая, которая даже не работала и не использовалась для поставок газа, — заключил эксперт.