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«Европу ожидают погромы»: почему приостановили банкротство оператора «Северного потока — 2»

Рафаэль Залян

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«Европу ожидают погромы»: почему приостановили банкротство оператора «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Процесс банкротства компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором газопровода «Северный поток — 2», приостановлен до 2023 года. Почему возникла такая необходимость и будет ли введен в эксплуатацию газопровод, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата экономических наук, главного экономиста Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаила Беляева.

По его словам, завершение процедуры банкротства компании, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», вовсе не означает, что проект будет заморожен, а трубы демонтированы:

— Тем не менее приостановка банкротства — это позитивный шаг, означающий, что финансовая состоятельность Nord Stream 2 AG и «Северного потока — 2» пока находятся в легитимном поле и международный рынок признает их экономическую субъектность.

Экономист пояснил, что введение самого магистрального газопровода в строй случится обязательно, поскольку кризисная ситуация в европейских странах затягивается, в срочном порядке нужно решать вопрос с отопительным сезоном, который вскоре начнется:

— Решить проблемы с нынешним кризисом уже не удастся привычными для Запада способами, как это было раньше: дать денег куда нужно или применить экономические рычаги воздействия. Сегодняшняя главная проблема Европы в том, что ей не хватает очень важного для нормального существования сырья — газа. И иным способом его восполнить, как только запустить прямые поставки из России в Европу, невозможно. Они применили все альтернативные варианты и пришли к выводу, что ничего не работает и есть только один выход — вернуться к запуску российских газовых магистралей.

Специалист также подчеркнул, что ЕС будет делать все возможное, чтобы газопроводы заработали.

— Европейская политическая элита понимает, что зима близко, а европейские потребители очень придирчивы ко всему, что касается их комфорта. И они не намерены из-за амбиций политиков терпеть любые неудобства в виде холодных батарей в своих домах. Следовательно, ЕС будет делать все возможное, чтобы газопроводы заработали. Им не нужны бунт и социальные беспорядки, которые уже начинают проявляться в отдельных странах, — отметил Беляев.

При диаметрально противоположной ситуации Европу ожидают погромы, беспорядки, которые будет тяжело остановить языком дипломатии, уверен экономист:

— Из чувства самосохранения они все же позволят «Северному потоку — 2» быть, потому что иных альтернатив снабдить потребителей теплом сегодня нет.

Беляев добавил, что введение в эксплуатацию самой магистрали не займет много времени, поскольку ее протяженность небольшая. Вопрос только в одном: когда будут установлены сроки.

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