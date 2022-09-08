Без газа и нефти: что будет делать Европа, если Россия прекратит поставку энергоресурсов

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Президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ. По его словам, Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее интересам. Эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в таком случае ожидает европейский рынок энергоресурсов.

— По нефти у западных стран есть все же какие-то решения, сейчас ведутся переговоры с Ираном. Однако даже при выходе Ирана или условной Венесуэлы на внешний рынок на продажу нефти, то в любом случае в этом году полностью заменить российскую нефть не удастся. Скорее всего, это приведет к росту цен уже к концу года, но в следующем году она точно должна вырасти, — пояснил Демидов.

При этом эксперт отметил, что положение европейских стран по вопросу газификации своих государств усложнилось.

— С газом намного сложнее ситуация. Российский газ, наверное, не может заменить никто на горизонте пяти лет. Частично его могут заменить США, Катар, даже Иран, но полноценной замены нашему газу нет. Поэтому ближайшие годы для Европы будут достаточно сложные, — сказал Демидов.

Кроме того, специалист уверяет, что США не удастся полностью покрыть весь дефицит, сложившийся из-за отказа некоторых стран от российского газа. По его словам, Соединенные Штаты действительно поставляют очень много сжиженного газа в Европу, но даже его не хватит для восполнения потерь.

— Сжиженного газа больше в Европе, чем трубопроводного газа из России. Однако в США недостаточно мощностей для сжижения газа и его дальнейшей транспортировки. В частности, у них мало танкеров по транспорту сжиженного газа. В ближайший год–два невозможно будет восполнить тот дефицит, который существует на рынке, — подытожил эксперт.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «ВМ» объяснил, почему Индия не поддержит идею ограничить цены на российскую нефть.