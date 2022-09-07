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«Пусть одумаются»: Путин пригрозил Западу из-за введения потолка цен на сырье

Георгий Соланович
В мире
«Пусть одумаются»: Путин пригрозил Западу из-за введения потолка цен на сырье
Фото: Администрация президента РФ

Россия не будет поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут потолок цен на сырье из страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в среду, 7 сентября.

— Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять. Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются, — сказал глава государства.

Путин также назвал инициативу по введению потолка на энергоресурсы глупой, так как ее реализация приведет к резкому росту цен на нефть и газ, передает RT.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия «открыта к инициативе по ограничению цен» на российскую нефть и посылает «обнадеживающие» сигналы на этот счет.

Действительно ли существует заинтересованность индийского государства в этом вопросе, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин.

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием Путина. Главные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

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