Льготная ипотека и инфляция: главные заявления Путина с пленарной сессии на ВЭФ

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому). Однако произошла задержка из-за продолжающейся встречи российского лидера с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В ходе сессии глава страны сделал ряд важных заявлений.

Так, по словам Путина, дальневосточную льготную ипотеку под два процента продлят минимум до 2030 года.

Кроме того, глава государства отметил, что темпы роста производства на Дальнем Востоке превосходят темпы роста по стране в целом.

Президент также сообщил, что уровень жизни населения Европы приносится в жертву для сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировой ситуации.

По словам лидера РФ, по окончании текущего года инфляция в России может составить порядка 12 процентов. Кроме того, по итогам июля в США уровень инфляции составил 8,5 процента, в России — 14 процентов. Сегодня в стране наблюдается тенденция к снижению показателя, в отличие от стран Запада, отметил Путин.

Президент также предположил, что нишу пострадавшего из-за санкций европейского бизнеса в мире могут занять США.

В ходе сессии глава РФ рассказал, что уровень безработицы в России находится в настоящее время на историческом минимуме — менее четырех процентов.

Президент также отметил необходимость создания возможности для обслуживания судов на всей протяженности Северного морского пути.

Глава России не оставил без внимания тему спецоперации на Украине. По его словам, российская сторона не начинала военных действий, а пытается их закончить. Также российский лидер сообщил, что все зерно, которое вывозится с Украины, направляется не в беднейшие страны мира, а в государства Европейского союза.