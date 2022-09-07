Путин заявил, что к окончанию года инфляция в России может составить 12 процентов

Фото: Администрация президента РФ

По окончании текущего года инфляция в России может составить порядка 12 процентов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в среду, 7 сентября, в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Российский лидер отметил, что по итогам июля в США уровень инфляции составил 8,5 процента, в России — 14 процентов. По его словам, сегодня в стране наблюдается тенденция к снижению показателя, в отличие от стран Запада.

— Я еще об этом поговорю, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там — на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12 процентов, сказал он.

Путин добавил, что в начале 2023 года инфляция в России может составить четыре процента. По данным аналитиков, это может произойти к началу второго квартала следующего года, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) стартовала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Отмечается, что мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому). Однако произошла задержка.