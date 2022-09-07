Планерная сессия ВЭФ с участием Путина стартовала во Владивостоке

Фото: Администрация президента РФ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) стартовала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Об этом стало известно в среду, 7 сентября.

Отмечается, что мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому). Однако произошла задержка из-за продолжающейся встречи российского лидера с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, передают «Известия».

Российский президент прилетел во Владивосток 5 сентября. В ходе поездки он посмотрел военные командно-штабные учения «Восток-2022», а 7 сентября принял участие в Восточном экономическом форуме.

7 сентября на полях ВЭФ он провел встречу с главой государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном. В ходе диалога он заявил, что на данный момент развитие отношений между Россией и Мьянмой проходит на позитивной ноте, что позволило увеличить объем товарооборота за первое полугодие 2022 года в 2,4 раза.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на пленарной сессии с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме тема мобилизации подниматься не будет. Он отметил, что ранее подобная информация нигде не распространялась.