Путин: Отношения между Россией и Мьянмой развиваются позитивно

Фото: Администрация президента РФ

Сегодня развитие отношений между Россией и Мьянмой проходит на позитивной ноте, что позволило увеличить объем товарооборота за первое полугодие 2022 года в 2,4 раза. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в среду, 7 сентября.

— Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года, — сказал он.

Российский лидер отметил, что у главы государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна разработана большая программа в России. По словам Путина, Хлайн планирует посетить космодром Восточный, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Путин сообщил, что срок действия дальневосточной ипотеки продлевается. Уточняется, что в рамках программы можно получить кредит на жилье в ДФО по льготной ставке в два процента.

До этого стало известно, что российский лидер прилетел во Владивосток. В ходе поездки он посмотрел военные командно-штабные учения «Восток-2022», а 7 сентября примет участие в Восточном экономическом форуме.