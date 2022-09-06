Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Фото: Администрация президента РФ

Срок действия дальневосточной ипотеки продлевается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во вторник, 6 сентября.

— Срок продлеваем, — сказал глава государства на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

С просьбой о продлении данной программы до 2030 года к Путину уже обращался глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Уточняется, что в рамках программы можно получить кредит на жилье в ДФО по льготной ставке в 2 процента.

Получить его могут россияне в возрасте не старше 35 лет, передают «Известия».

В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что программа дальневосточной ипотеки под 2 процента теперь будет распространяться на врачей и преподавателей, которые проработали на территории региона 5 лет.

6 сентября сообщалось, что российские банки в августе выдали гражданам кредитов на сумму около 1,1 триллиона рублей. Так, в марте после введения санкций против банков уровень выдачи кредитов снизился на 40 процентов, а в апреле — еще на 50 процентов. Однако к августу уровень кредитования восстановился впервые после начала специальной операции на Украине.