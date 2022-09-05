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Владимир Путин прилетел во Владивосток, где поучаствует в ВЭФ

Егор Провоторов
Экономика
Владимир Путин прилетел во Владивосток, где поучаствует в ВЭФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 сентября, прилетел во Владивосток, планируется, что здесь российский лидер будет наблюдать за военными командно-штабными учениями «Восток-2022» и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Наблюдение за активной фазой военных маневров запланировано на вторник, 6 сентября. Затем глава государства поучаствует в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в РФ», примет интерактивную презентацию относительно результатов развития Дальнего Востока, проведет встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме онлайн и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, пишет РИА Новости.

На следующий день Путин выступит в рамках пленарного заседания ВЭФ. Также у российского президента состоится ряд международных переговоров: с главой кабинета министров Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая) Ли Чжаньшу и главой государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В минувший четверг, 1 сентября, глава Министерства по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунов заявил, что делегации из недружественных стран посетят ВЭФ.

Дальний Восток Владивосток Учения ВЭФ Владимир Путин
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