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Делегации из недружественных стран посетят ВЭФ

Александр Афонин
В мире
Делегации из недружественных стран посетят ВЭФ
Фото: roscongress.org/Виктор Березкин

Делегации из недружественных стран посетят Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил глава министерства России по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

— Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, — сказал он.

Уточняется, что среди гостей ВЭФ будут делегации из Японии и Южной Кореи. По словам Чекункова, сотрудничество России с этими странами уже стало традицией. Это связано с соседством государств и сильными экономическими связями, передает РИА Новости.

4 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме. На уточняющий вопрос журналистов, имеется ли в виду участие российского президента в ВЭФ, представитель Кремля ответил утвердительно.

5 августа Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической областях из-за действий стран, которые проводят антироссийскую политику. Согласно документу, устанавливается запрет на сделки с акциями стратегических предприятий России со стороны недружественных стран.

Япония Южная Корея ВЭФ Недружественные страны
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