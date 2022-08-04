Песков анонсировал участие Путина в ВЭФ в сентябре

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в четверг, 4 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток, — заявил он.

На уточняющий вопрос, имеется ли ввиду участие российского президента в ВЭФ, Песков ответил утвердительно. Уточняется, что ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что прямую линию Владимира Путина могут объединить с большой пресс-конференцией. По его словам, точную дату назвать пока нельзя. Но это произойдет, скорее всего, либо осенью, либо зимой этого года.

Кроме того, Песков рассказал, что формат проведения прямой линии с российским лидером в этом году зависит от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора. Он уточнил, что ситуация с ковидом в мире на данный момент меняется.