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В Кремле не исключили объединение прямой линии с пресс-конференцией Путина

Евгений Белоусов
Политика
В Кремле не исключили объединение прямой линии с пресс-конференцией Путина
Фото: Администрация президента РФ

Прямую линию президента России Владимира Путина могут объединить с большой пресс-конференцией. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Если вы помните, мы так делали, неплохо, кстати, получилось. Может быть и объединим, но пока окончательные решения не приняты, — заметил он.

Песков также добавил, что точную дату назвать пока нельзя. Но это произойдет, скорее всего, либо осенью, либо зимой этого года, передает ТАСС.

Кроме того, Песков рассказал, что формат проведения прямой линии с российским лидером в этом году зависит от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора. Он уточнил, что ситуация с ковидом в мире на данный момент меняется.

До этого представитель Кремля назвал тревожной динамику заболеваемости COVID-19. По словам Пескова, власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.

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