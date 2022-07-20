Песков: Формат прямой линии с Путиным зависит от рекомендаций Роспотребнадзора

Фото: Администрация президента РФ

Формат проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году зависит от ситуации с коронавирусом и рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор, — ответил Песков на вопрос о том, определен ли уже формат прямой линии и будут ли в студии гости.

Пресс-секретарь президента добавил, что ситуация с ковидом в мире на данный момент меняется. Темпы роста заболеваемости в различных странах увеличиваются, никто не знает, что будет в России, передает ТАСС.

24 июня Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента является востребованной, однако мероприятие проведут чуть позже. Также он отметил, что Путин в данное время занят более важными мероприятиями.

До этого пресс-секретарь главы государства сообщил, что общение президента с гражданами состоится не раньше июля. Он пояснил, что, хотя точные сроки не определены, рутинная подготовка ведется.