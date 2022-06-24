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В Кремле рассказали о прямой линии с Путиным

Антон Махов
Политика
В Кремле рассказали о прямой линии с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента является востребованной, однако мероприятие проведут чуть позже. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 24 июня.

— Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована, — рассказал Песков.

Также он отметил, что президент России Владимир Путин в данное время занят более важными мероприятиями. Представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия состоится обязательно, но через некоторое время, сообщает ТАСС.

Ранее Песков говорил, что общение российского президента с гражданами в таком формате состоится не раньше июля. Тогда он пояснил, что, хотя точные сроки не определены, «рутинная подготовка ведется».

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли во время прямой линии Путин пообщается также и с жителями Донбасса — и с гражданскими, и с военными. Представитель Кремля исключил такую возможность, так как в этом месяце прямую линию проводить не планируют.

Дмитрий Песков прямая линия Владимир Путин
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