В Кремле рассказали о прямой линии с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента является востребованной, однако мероприятие проведут чуть позже. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 24 июня.

— Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована, — рассказал Песков.

Также он отметил, что президент России Владимир Путин в данное время занят более важными мероприятиями. Представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия состоится обязательно, но через некоторое время, сообщает ТАСС.

Ранее Песков говорил, что общение российского президента с гражданами в таком формате состоится не раньше июля. Тогда он пояснил, что, хотя точные сроки не определены, «рутинная подготовка ведется».

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли во время прямой линии Путин пообщается также и с жителями Донбасса — и с гражданскими, и с военными. Представитель Кремля исключил такую возможность, так как в этом месяце прямую линию проводить не планируют.