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Путин подписал указ о применении мер в финансовой и энергетической сферах из-за действий недружественных стран

Полина Долганова
Политика
Путин подписал указ о применении мер в финансовой и энергетической сферах из-за действий недружественных стран
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической областях из-за действий стран, которые проводят антироссийскую политику. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Указом установлен запрет на сделки с акциями стратегических предприятий России со стороны недружественных стран, — говорится в сообщении.

Россия расширила список недружественных стран 22 июля. Так, в него вошли Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия. Странам также ограничили возможность найма сотрудников в посольства, консульства и представительства госорганов.

До этого, 7 марта, правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли Соединенные Штаты и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

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