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В кабмине утвердили перечень недружественных России стран

Евгений Белоусов

Политика
В кабмине утвердили перечень недружественных России стран
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе кабмина.

Так, в перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

Отмечается, что эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.

Данный перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», передает ТАСС.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

Днем ранее о приостановке инвестиционных проектов в России заявила компания Danone. Также Россию покидает финский производитель хлеба и кондитерских изделий Fazer.

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