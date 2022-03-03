Налоговые льготы и точечная поддержка: как Россия противодействует западным санкциям

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против нашей страны санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

Финансовая стабильность

События последних дней серьезно ударили по курсу рубля. С начала спецоперации на Украине российская национальная валюта упала по отношению к мировым в среднем на 35–45 процентов. Речь идет не только о долларе, но и о китайском юане, швейцарском франке, британском фунте стерлингов и евро.

Также Россию начали исключать из мировой финансовой системы, отключив некоторые банки от SWIFT, и фактически запретили пользование инвестиционным капиталом отечественным компаниям. В связи с этим правительство приняло целый комплекс мер по защите финансовых рынков и поддержке рубля. В частности, власти приостановили аукционы по размещению облигаций федерального займа.

Кроме того, российские власти запретили переводить средства на свои зарубежные счета физическим лицам и вывоз иностранной валюты в размере более 10 тысяч долларов. Вдобавок на бирже теперь нельзя просто так купить валюту по выгодному курсу — придется заплатить 30 процентов комиссии брокеру. Помимо всего прочего, Центробанк удерживает курс рубля валютными интервенциями из своих резервов.

Бояться россиянам, что их деньги пропадут, сейчас не стоит.

— Средства клиентов защищены. Они находятся в сохранности. Санкции на них не влияют. И мы, Банк России, готовы оказывать банкам поддержку ликвидностью при необходимости, — подчеркнул заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

Формируются оперативные штабы

Несмотря на то что события последних дней серьезно ударили по российской экономике, власти планируют действовать оперативно, чтобы привычная жизнь не сильно изменилась. В регионах создаются оперативные штабы по обеспечению устойчивого развития экономики. Существует такая комиссия и при правительстве России, ее возглавил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Также в состав комиссии вошли вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев. Также в числе ее членов помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и другие.

Системообразующим предприятиям как минимум окажут точечную поддержку, если они находятся в сложном положении. В правительстве понимают, что сейчас многим компаниям потребуется время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств. Над этим всем там и будут работать.

Вместо долларов — золото

Уже в марте российским гражданам не нужно будет уплачивать НДС в размере 20 процентов при покупке слитка золота в банке. Госдума рассмотрит законопроект об этом 4 марта. Правительство считает, что инвестиции россиян в драгоценные металлы станут надежным средством защиты своих сбережений. При этом сами власти пока золото скупать не будут.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит гражданам активнее использовать инструменты, не имеющие кредитного и валютного риска, а также привлечет дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.

Импортозамещение и прилавки

В условиях новых санкций, когда интеграция России в мировую экономику снижается, доступ к передовым западным технологиям ограничивается, а компании перестают поставлять свою продукцию в Россию. Однако в министерстве промышленности и торговли ситуацию считают управляемой.

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что благодаря масштабной программе импортозамещения, реализуемой с 2014 года, производства нарастили компетенции и выработали механизмы защиты от санкций. Так, на проведение НИОКР в 2022–2024 годах зарезервировано 247 миллиардов рублей. Да и компании ведущих индустриальных стран ЕС и США готовы находить решения для продолжения сотрудничества с Россией.

За наличием товаров и ценами в магазинах власти следят, особое внимание уделяя торговым сетям южных регионов. Товарные запасы в федеральных и региональных торговых сетях созданы.

Льготы бизнесу

Для малого и среднего предпринимательства правительство совместно с Банком России рассматривает дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики. Действующие условия работы для небольших предприятий меняться не должны.

2 марта стало известно, что правительство вводит мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2022 года. А для IT-компаний такие льготы распространятся и до 2024 года. Также в 2022 году бизнес сможет осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

Помимо всего прочего, для малого бизнеса на полгода продляются компенсации по использованию Системы быстрых платежей. А пострадавшие отрасли смогут получить льготные кредиты под 3 процента годовых по программе «ФОТ 3.0». На это правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам.

Поддержка IT

В условиях санкций в правительстве делают ставку на современные технологии. Власти намерены поддержать IT-компании. Разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, будут предоставлены налоговые преференции.

Кроме того, все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3 процента. А сотрудники таких предприятий смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.

Также правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений. Помимо айтишников льготные кредиты получат аграрии. Все эти меры поддержки власти планируют утвердить уже в самое ближайшее время.