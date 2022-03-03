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В Союзе потребителей спрогнозировали будущее fashion-индустрии в РФ

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Союзе потребителей спрогнозировали будущее fashion-индустрии в РФ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

2 марта крупная шведская компания H&M Group объявила о приостановке продаж в России. Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS также ограничил доставку одежды на территорию России. Каких дальнейших изменений в индустрии моды стоит ждать россиянам на фоне санкций — «Вечерняя Москва» узнала у председателя Союза потребителей России Петра Шелища.

По мнению эксперта, fashion-сферу ожидает дальнейшее закрытие или приостановка работы некоторых иностранных торговых сетей в России.

— Безусловно, стоит ждать дальнейшего закрытия торговых сетей — это вопрос времени. Совершенно очевидно, что заграничные страны сейчас не хотят и не будут иметь с нами дело. Скорее всего, теперь мы будем говорить о собственной, российской моде — саратовской, казанской, рязанской и так далее, — высказался Шелищ.

Кроме того, стоимость одежды и других fashion-товаров в розничной торговле продолжит расти. Речь идет о повышении цен в разы, уточнил собеседник «ВМ».

— На основе последней публикации Росстата об индексе потребительских цен за прошлую неделю можно было бы сказать, что за год цены возрастут примерно на 12,8 процента. Но сейчас возникает дефицит, и эти данные теперь абсолютно бессмысленны — сейчас прирост будет в разы больше. Все уже изменилось за счет валютного курса и ограничений поставок, — отметил председатель Союза потребителей России.

При этом специалист посоветовал покупателям не торопиться с приобретением одежды впрок, если на то нет острой необходимости. Такую тактику он назвал необоснованной:

— Это глупо. Если вам нечего носить, конечно, покупайте — все будет дорожать. Но помните, что в дальнейшем вам понадобятся деньги на еду и лекарства — это будет куда более актуально. Одежду вы потом не продадите, чтобы покрыть расходы. Сейчас людям деньги будут нужны совсем на другое. Речь пойдет о сохранении текущего уровня потребления. Так что не советую сейчас закупаться одеждой, если в этом нет острой нужды, — порекомендовал Шелищ.

2 марта также стало известно о приостановке доставки продукции компании по производству спортивной одежды и обуви Nike в Россию. С отечественного рынка уходит и ряд других зарубежных компаний: их список ежедневно пополняется.

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