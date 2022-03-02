Магазин ASOS ограничил доставку товаров в РФ

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Онлайн-магазин одежды и косметики ASOS ограничил доставку одежды на территорию России. При попытке купить товар с доставкой появляется информирующее сообщение.

Фото: ASOS

Немецкая компания BMW остановила поставки автомобилей в Россию из-за геополитической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 марта.

Компания Apple также прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. На сайте корпорации сообщается, что все товары Apple временно недоступны для доставки в РФ. При попытке купить любой товар на российском сайте в разделе «Доставка» появляется сообщение «В настоящее время недоступно».

Заменить продукцию и сервисы Apple какими-то отечественными разработками невозможно. Такое мнение высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы геополитическая обстановка изменится, санкции будут отменены и к сентябрю, когда запланирован выход на рынок новых моделей, ситуация изменится.