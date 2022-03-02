Эксперт оценил вероятность импортозамещения продукции Apple в России

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Заменить продукцию и сервисы Apple какими-то отечественными разработками невозможно. Такое мнение высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

— Никакого ипортозамещения продукции Apple в России невозможно. Мы просто будем вынуждены в течение какого-то периода времени обходиться без этих сервисов и не покупать новые модели, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он выразил надежду на то, что в ближайшие месяцы геополитическая обстановка изменится, санкции будут отменены и к сентябрю, когда запланирован выход на рынок новых моделей, ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что компания Apple Inc во вторник, 1 марта, заявила о приостановке продаж всей своей продукции в России, а также ограничила работу своих сервисов на территории РФ, передает «Царьград».

До этого аналитик Эльдар Муртазин предсказал смерть серого рынка электроники в России. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.