«Торговая блокада»: аналитик предсказал смерть серого рынка электроники в России

Фото: Pixabay

Страны Запада выстраивают вокруг России торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.

Российские поставщики электроники, как отмечает эксперт, «будут бороться за квоты» на железнодорожные и авиаперевозки из Китая. Причем по китайскому каналу поставок прежде всего будут идти первоочередные грузы. Предсказать количество электроники в них пока весьма сложно.

— Сейчас происходит торговая блокада России. Соответственно, те, кто не имеют большой структуры и не являются крупным дистрибьютором, вовсе не смогут привозить электронику в страну. Они не смогут этого сделать в принципе. Поэтому серый рынок в ближайшее время будет мертвым, — сказал Муртазин, добавив, что торговая блокада продлится минимум до осени.

В середине февраля Эльдар Муртазин сообщил «ВМ», что серый рынок электроники составляет в нашей стране около двух процентов. В основном он сформирован крупными компаниями (Apple, Samsung) и частично другими.

На возможную проблему с поставками в Россию также обратил внимание главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его мнению, в краткосрочной перспективе она может коснуться любой категории импортных товаров вне зависимости от санкций:

— В краткосрочной перспективе возможны перебои с торговлей и поставками совершенно разных товаров, которые даже не относятся к высокотехнологичным. Происходит это из-за того, что контрагенты растеряны. Им проще приостановить операции на несколько дней и попытаться разобраться, что происходит, чтобы потом убедиться, что они все делают правильно.

Шок у контрагентов, как полагает Надоршин, может пройти примерно через месяц. Тогда незапрещенные товары вновь будут попадать в Россию, но уже по другим, вероятно, более высоким ценам.