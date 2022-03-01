«Шок контрагентов»: как запрет на импорт технологий скажется на жизни простых потребителей

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На фоне украинского кризиса ряд стран заявили об ограничении доступа России к высоким технологиям. О том, каких именно технологий может лишиться наша страна и как это скажется на жизни обычных потребителей, — в материале «ВМ».

Заперт на импорт технологий

Первым о закрытии доступа к передовым технологиям для России сообщил президент США Джо Байден. 24 февраля в ходе пресс-конференции по ситуации на Украине он заявил, что ограничение доступа к технологиям ударит по важнейшим сектором промышленности нашей страны и «подорвет ее стратегические амбиции оказывать влияние на мировой арене». В той же речи он отметил, что к санкциям присоединятся Канада, Япония, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и страны Евросоюза (ЕС). Впоследствии каждая из этих стран и ЕС это подтвердили.

По имеющейся на данный момент информации, Россию могут лишить поставок технологий, применяющихся в авиационной сфере и судоходстве; телекоммуникационного, навигационного и криптографического оборудования, полупроводников, лазеров и сенсоров.

Кроме того, под блокирующие санкции попали российские IT-компаний, аффилированных с российскими банками и госкомпаниями. Это также затруднит технологическое развитие страны.

Влияние санкции на потребителя

В разговоре с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что из-за закрытия доступа к технологиям внутренний рынок, скорее всего, пострадает. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что отгрузку процессоров в нашу страну уже остановили.

Однако, как полагает эксперт, товаров конечного потребления это эмбарго не коснется. К тому же купить процессоры на сером рынке все еще будет возможно, пусть и по значительно более высокой цене.

— Напрямую конечному потребителю санкциями похоже вредить не планируют. Это хорошо видно из решения поставлять компьютеры, но уже не поставлять комплектующие. Такая же ситуация складывается и со смартфонами. То есть конечные изделия, которые предназначены для конечного потребителя в гражданских целях будут по-прежнему поставляться, — отметил собеседник «ВМ».

При этом Надоршин полагает, что высокотехнологичное медицинское оборудование и лекарственные препараты специально под санкции вводить не будут из гуманитарных соображений.

Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев сказал «ВМ», что на потребительский рынок санкции повлияют в последнюю очередь. По его мнению, основные санкции направлены на то, чтобы сделать невозможным в России промышленное производство и промышленное развитие.

Он также отметил, что на сегодняшний день большинство производителей пока не приостановили отгрузку бытовой электроники.

— Скорее всего, будут блокировать отгрузку микроэлектроники, поскольку она используется не в быту, а в промышленности, а также готовых устройств промышленного назначения — мощных серверов, современных станков, — для того, чтобы мы здесь не могли развивать производство своих микросхем и готовых устройств, — подчеркнул Комлев.

Перебои с поставками всех товаров

Как полагает директор АПКИТ, российский потребитель почувствует изменения не из-за запрета на технологии, а «через рост цен и через сложности доставки». Связано это будет с курсом доллара и с возникшими в Европе трудностями с логистикой.

На эту проблему обратил внимание и Евгений Надоршин. По его мнению, в краткосрочной перспективе она может коснуться любой категории импортных товаров вне зависимости от санкций:

— В краткосрочной перспективе возможны перебои с торговлей и поставками совершенно разных товаров, которые даже не относятся к высокотехнологичным. Происходит это из-за того, что контрагенты растеряны. Им проще приостановить операции на несколько дней и попытаться разобраться, что происходит, чтобы потом убедиться, что они все делают правильно.

«Шок контрагентов», как полагает Надоршин, может пройти примерно через месяц. Тогда незапрещенные товары вновь будут попадать в Россию, но уже по другим, вероятно, более высоким ценам.