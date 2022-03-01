Одинаковый функционал: стоит ли переходить на российскую платежную систему из-за санкций Запада

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Западные платежные системы Visa и Mastercard выполняют санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. В случае необходимости граждане нашей страны могут обзавестись пластиковой картой с национальной платежной системой «Мир». Однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Платежная система, даже иностранная, не должна восприниматься как отдельное поле. Важно, какой банк выпустил вашу карту. Если этот банк попал в санкционный список — значит к вам применяется один режим: вы можете использовать карту неограниченно внутри страны, а за ее пределами она непригодна. Если же у вас карта банка, который не входит в санкционный список, то она принимается и работает без ограничений на территории России и за границей, — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что все внутренние операции по пластиковым картам обрабатываются со стороны Национальной системы платежных карт (НСПК). В этом смысле разницы в функционировании иностранных платежных систем Visa, Mastercard и национальной «Мир» внутри России нет.

— Карта «Мир» по функционалу ничем не отличается от Visa или Mastercard. Она точно так же обслуживается, все операции проходят без сбоев. «Мир» — это полностью наша система, которая регулируется нашими органами. Конечно, в отличие от западных платежных систем, за границей «Мир» работает в небольшом числе стран*. Но раньше у «Мира» не было мотива идти за границу — теперь он есть, — рассказал Беляев.

В настоящее время в России только одна национальная платежная система. Как полагает собеседник «ВМ», этого вполне достаточно, и создавать «Миру» конкурента экономически нецелесообразно:

— Насильно в экономике практически ничего сделать нельзя, нужны какие-то предпосылки. Если у нас есть «Мир», который всех удовлетворяет, то смысла создавать ему конкурента нет. Тем более с «Миром» трудно конкурировать: фактически все бюджетники и пенсионеры на него переведены.

До этого Михаил Беляев рассказал «ВМ», чем Россия заменит систему SWIFT.

*На сайте российской платежной системы «Мир» указано, что карта в настоящее время принимается в 12 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ.