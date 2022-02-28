«США не могут командовать»: чем Россия заменит SWIFT

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Страны Запада требуют отключить российские банки от системы SWIFT из-за ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от этой системы.

Собеседник «ВМ» напомнил, что SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») — частная акционерная компания, штаб-квартира которой находится в Брюсселе. Ее деятельность прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей. Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее стоит:

— Со SWIFT все просто. В отличие от Visa и Mastercard, это не платежная система. Это система передачи информации банкам о совершенных ими операциях, то есть это внутрибанковская история. И затрагивает она в основном сделки в корпоративном секторе, преимущественно на финансовом рынке. К простым гражданам это не имеет практически никакого отношения.

В нашей стране есть дублирующие системы — как платежные («МИР» — прим. «ВМ»), так и оповещения о проведенных операциях.

— Для внутренних расчетов у нас есть Система быстрых платежей (СПБ) и Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Последняя — абсолютный аналог SWIFT. Она и была придумана на случай, если со SWIFT что-то произойдет, — подчеркивает Беляев.

В нынешних условиях российским банкирам придется осваивать альтернативные системы оповещения. Кроме того, им важно учитывать широту финансового пространства.

— Финансовый рынок не ограничивается США. Америка командует только своими банками, она не может командовать другими банками. В финансовом пространстве существует много других очень крупных банков, которые ни коим образом не подчиняются США. Например, есть азиатский и латиноамериканский сегменты. Так что положение не безвыходное, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что международная межбанковская система SWIFT намерена принять меры, введенные западными странами в отношении российских банков и организаций.