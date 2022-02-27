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СМИ: SWIFT готовится принять меры против России

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: SWIFT готовится принять меры против России
Фото: depositphotos

Международная межбанковская система SWIFT намерена принять меры, введенные западными странами в отношении российских банков и организаций. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает агентство Reuters.

— Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания, — говорится в заявлении пресс-службы системы.

До этого в пресс-службе правительства ФРГ по итогам переговоров западных лидеров заявили, что все российские банки, попавшие под санкции западных стран, исключат из SWIFT. Решение об усилении санкций приняли Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Европейская комиссия.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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