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США раскрыли подробности санкций против крупнейших российских банков

Михаил Алимов

В мире
США раскрыли подробности санкций против крупнейших российских банков
Фото: Pixabay

Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и Альфа-банк. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Эти финансовые институты играют значительную роль в российской экономике, их совокупные активы составляют 80 миллиардов долларов, — говорится в тексте документа о введении санкций.

Еще у четырех банков из России полностью заморожены активы в Соединенных Штатах. Президент США Джо Байден заявил, что им заблокируют счета. Подобные меры, как считают в Вашингтоне, снизят привлечений инвестиций в российскую экономику и затруднят доступ к стране к глобальным финансовым рынкам.

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

Российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться Банком России и правительством. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, «ФК Открытие», «Сбербанке», Промсвязьбанке, банке «Россия» и финансовых организациях, которым ограничили выход на рынок капитала Соединенных Штатов.

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