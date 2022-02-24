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Байден заявил о блокировке Америкой счетов четырех крупных российских банков
Сюжет:Ситуация в Донбассе
США блокируют счета четырех крупных российских банков, включая ВТБ. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент США Джо Байден.
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