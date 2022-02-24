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Байден заявил о блокировке Америкой счетов четырех крупных российских банков

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден заявил о блокировке Америкой счетов четырех крупных российских банков
Фото: whitehouse

США блокируют счета четырех крупных российских банков, включая ВТБ. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент США Джо Байден.

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Санкции Джо Байден Банк ВТБ
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