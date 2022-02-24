Борис Джонсон заявил о заморозке всех активов ВТБ

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Великобритания замораживает все активы ВТБ и вводит санкции против Аэрофлота. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания вводит ограничения на суммы, которые россияне могут держать на английских счетах. Кроме того, запрещается экспорт в РФ высокотехнологичной продукции.

Премьер-министр также не отрицает возможность отключения России от SWIFT. По его словам, Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики».

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