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Борис Джонсон заявил о заморозке всех активов ВТБ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Борис Джонсон заявил о заморозке всех активов ВТБ
Фото: flickr/number10gov

Великобритания замораживает все активы ВТБ и вводит санкции против Аэрофлота. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания вводит ограничения на суммы, которые россияне могут держать на английских счетах. Кроме того, запрещается экспорт в РФ высокотехнологичной продукции.

Премьер-министр также не отрицает возможность отключения России от SWIFT. По его словам, Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики».

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